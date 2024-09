Dispositivi esplosivi? Un’operazione di intelligence da manuale Scrive Teti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 21 settembre 2024) I dettagli emersi dalla mastodontica ma tecnicamente geniale operazione di “remote elimination” condotta dalle agenzie diisraeliane evidenziano come le stesse siano venute a conoscenza, in tempi non sospetti, della richiesta di acquisto da parte di Hezbollah dicercapersone inoltrata a Gold Apollo Co., azienda tecnologica di Taiwan. Secondo alcune indiscrezioni, il Mossad sarebbe venuto a conoscenza di tale richiesta di acquisto alla società taiwanese e avrebbe, a tal proposito, utilizzato un’apposita società di copertura per condurre le attività di produzione/manutenzione/modifica deiper conto della Gold Apollo. Le attività avrebbero compreso la modifica deiper consentire di ricevere un apposito comando in radiofrequenza e l’inserimento di un ridotto quantitativo di esplosivo.