Dirottano un volo in Scandinavia e fermano un treno in Inghilterra Chi sono gli insoliti colpevoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Viviamo tempi difficili, e come saprà chiunque abbia preso un aereo negli ultimi anni le misure di sicurezzasempre più sofisticate. Ma questo non è bastato per evitare problemi a undin Airlines decollato mercoledì scorso sulla rotta Oslo-Malaga. Il veliè stato improvvisamente costretto a deviare verso Copenhagen. Non per motivi di maltempo o per problemi tecnici, ma per le gesta di un insolito “dirottatore“. Panico a bordo Il cambio di rotta deciso dai piloti “per motivi di sicurezza ha visto come protagonista il più inatteso dei viaggiatori. Quando il personale di bordo ha distribuito i pasti, un uomo ha sollevato la pellicola protettiva ignaro di quello che sarebbe successo. Dalla sua pietanza, infatti, è sgusciato fuori un topo che ha provocato panico e confusione fra i passeggeri.