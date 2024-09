Campionati del Mediterraneo di Karate Italia straordinaria | 29 medaglie in totale alla seconda giornata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024) Olbia, 21 settembre 2024 – Numeri straordinari dell’delaidel, in svolgimento a Olbia finodi domani. Splendida la competizione in casa per gli Azzurri. Dopo gli ori conquistati ieri nel kata individuale (leggi qui), arrivano altre numerosissimeoggi. Sono ben 27, con 12 ori, 7 argenti e 8 bronzi. E’ stata emozionante ela finale di kata maschile senior che ha visto protagonisti due azzurri compagni di squadra in Nazionale. L’conquista allora due. Mattia Busato e Guido Polsinelli Sono saliti sul podio. il primo ha conquistato l’oro e il secondo quindi l’argento. Ma non solo. Arriva una terza medaglia. L’ha ottiene Alessandro Iodice. Quest’ultimo fa bronzo. E quindi l’conquista l’intero podio. Arriva poi una doppietta di ori.