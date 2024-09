Ancona Contro il Chieti una prova del nove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Prove generali, sotto il ritrovato sole allo stadio Dorico, per la partita di domaniil: un’ora e mezza di lavoro finalmente tutti al completo, dopo due giorni difficili dovuti alle condizioni meteo che hanno addirittura costretto una parte della squadra ad allenarsi soltanto in palestra, per preparare nel modo giusto il secondo appuntamento al Del Conero. Esercizi, lavoro atletico, schemi su palla inattiva, partitella: il tutto con i biancorossi spesso mescolati, per tenere alta l’attenzione del gruppo e per non dare particolari indicazioni in vista del matchil milionario. L’impressione è che Massimo Gadda voglia confermare la difesa a tre con capitan Boccardi, Codromaz e Magnanini al posto dell’infortunato Bellucci, braccetto di sinistra e alla prima con la maglia da titolare.