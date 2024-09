A Castelvolturno prove di 4-3-3

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) AConte avrebbe provato anche la soluzione tattica del 4-3-3. Sicuramente il campo di sperimentazione non sarà l’Allianz Stadium stasera, la soluzione tattica non verrà provata, almeno non dall’inizio. Tuttavia se ne parla. Stamattina a scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno. Di seguito le parole del quotidiano meridionale.è un laboratorio Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte, allenatore del Napoli, starebbe pensando al 4-3-3 con l’inserimento di Scott McTominay al posto di Pasquale Mazzocchi: “Castel Volturno è un laboratorio e in questi giorni il Napoli ha sperimentato diverse anime tattiche. A partire ovviamente dall’attuale 3-4-2-1 con Olivera in vantaggio su Spinazzola rispetto alla formazione di Cagliari. Un 4-3-3 mascherato con McTominay titolare dal primo minuto.