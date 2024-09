Ricerche disperate poi dell’aereo caduto vengono trovati solo i rottami Tre le vittime in Appennino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Fivizzano (Massa Carrara), 20 settembre 2024 – Il loro volo di ritorno in Francia si è interrotto sul Monte Bocco dove, dopo giorni diserrate (nonostante il maltempo), sono stati ri, all’interno di uno scheletro annerito, i corpi senza vita dei tre turisti francesi, scomparsi da martedì. Si era persa traccia di loro sul crinale appenninico Tosco-Emiliano dove il velivolo biposto è precipitato scomparendo nel nulla. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in una zona di crinale in Toscana, precisamente a Fivizzano a pochi metri dal confine, quando i tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano sono riusciti a individuare i relitti riconducibili all’aeromobile. Sono sopraggiunti sul posto anche i tecnici del servizio regionale dell’Emilia-Romagna e un medico che ha constatato il decesso dei passeggeri.