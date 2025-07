Assemblea e nuovi soci L’Ancona prende forma

Con l’iscrizione alla serie D inviata e accolta dopo l’ok della Covisod e con una squadra completata per tre quarti – con i cinque under in attesa di ufficializzazione il gruppo a disposizione di mister Maurizi sale a 18 elementi – ecco che la società del presidente Massimiliano Polci guarda verso l’immediato futuro, nel quale c’è la trasformazione in " ssdarl ", una forma societaria simile alla srl ma adatta alle società dilettantistiche e, soprattutto, in grado in serie D di beneficiare di qualche vantaggio fiscale e previdenziale. La società ha fissato per oggi l’assemblea straordinaria dei soci da un notaio di Macerata, in prima convocazione, e in seconda tra una settimana, il 21 luglio, proprio quando comincerà il ritiro della squadra a Sefro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

