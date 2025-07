Le aziende Usa approfittano della tregua importazioni dalla Cina cresciute del 32% in giugno

Bisogna approfittare del momento. Nello scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina è oggi in vigore un’incerta tregua, domani chissĂ . Così le aziende Usa ordinano dalla Cina tutto quel che possono prima che la finestra delle opportunitĂ si chiuda nuovamente. Questo atteggiamento si riflette nei dati sull’export di giugno diffusi da Pechino. Il mese scorso le esportazioni cinesi per gli Usa sono aumentate del 32,4% rispetto a maggio, superando i 38 miliardi di dollari. In generale le vendite all’estero di made in China sono cresciute del 5,8%, mentre le importazioni sono salite dell’1,1%. Lo rende noto oggi l’Amministrazione generale delle dogane del Dragone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le aziende Usa approfittano della tregua, importazioni dalla Cina cresciute del 32% in giugno

