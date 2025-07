Caso Villa Pamphili Kaufmann estradato in Italia

È stato estradato a Roma dalla Grecia Francis Kaufmann, indagato per il duplice omicidio della figlia di 11 mesi e della madre della piccola, trovate morte a Villa Pamphili. L’uomo è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caso Villa Pamphili, Kaufmann estradato in Italia

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Morte a Villa Pamphili: Francis Kaufmann estradato, le immagini alla partenza dalla Grecia, scortato dagli agenti della Polizia dello SCIP, dello SCO, della Squadra mobile della Questura di Roma e, fino all'aeroporto di Atene, dal personale dei reparti speciali

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann estradato dà in escandescenze a Roma: Denuncio tutti; Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann estradato in Italia; Francis Kaufmann, accusato nel caso di Villa Pamphili, è arrivato in Italia dopo l'estradizione dalla Grecia.

Omicidi di Villa Pamphili, Kaufmann estradato a Roma ma dà in escandescenze. In Grecia ha distrutto la cella - Un viaggio di rientro in Italia complicato quello di Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio di Villa ... Da blitzquotidiano.it

Il delitto di Villa Pamphili: Kaufmann estradato dalla Grecia in ciabatte. È accusato dell'uccisione della figlia e della compagna - Francis Kaufmann, il 46enne statunitense sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili, a Roma, è stato estradato in Italia dalla Grecia con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare atterrato all'a ... msn.com scrive