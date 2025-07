Carceri al collasso c’è la proposta di liberazione anticipata | impegno bipartisan a Rebibbia con Gianni Alemanno il via libera anche di Matteo Renzi

Un impegno bipartisan per contrastare il sovraffollamento delle carceri: c’è la proposta di liberazione anticipata speciale. È quanto emerge da un evento svoltosi nelle scorse ore a Roma Rebibbia. Si stanno moltiplicando in questi giorni le iniziative affinché la politica dia una risposta alle infernali condizioni dei detenuti nelle carceri italiane. L’ultima in ordine di tempo porta la firma dell’associazione Nessuno tocchi Caino. I volontari hanno riunito a Roma Rebibbia parlamentari di entrambi gli schieramenti e l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Quest’ultimo è recluso nel penitenziario della Capitale dal 31 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Notizie.com

