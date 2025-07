temporanee restrizioni alle zrs per fare spazio ai cantieri del cb2

Arezzo, 14 luglio 2025 – Da oggi, 14 luglio 2025, prendono il via importanti interventi di manutenzione ordinaria lungo Arno e Tevere, che comporteranno temporanee limitazioni alla fruizione di alcuni tratti delle Zone a Regolamento Specifico (ZRS). In Casentino, i lavori interesseranno il tratto dell’Arno compreso nella ZRS Capodarno. In particolare, si interverrĂ su due difese spondali, situate tra via della Scarpaccia e la confluenza del torrente Staggia, nel territorio di Stia, oltre che su una briglia nei pressi di via della Ferriera. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, è stata disposta la sospensione delle prenotazioni di accesso al tratto interessato fino a sabato 27 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

