Russia bombarda Kherson Dnipro e Sumy Trump invia Patriot | UE pagherà

Zelensky e leader europei chiedono più pressione su Putin mentre Trump annuncia Patrioti Ucraina. La scorsa domenica la Russia ha intensificato la sua offensiva in Ucraina, colpendo duramente le città di Kherson, Dnipro e Sumy, mentre Kiev, per ora, è rimasta indenni dalle esplosioni. In risposta a questa escalation, il presidente USA Donald Trump ha annunciato l'invio di sistemi di difesa missilistica Patriot all'Ucraina. Tuttavia, ha specificato che la spesa sarà coperta dall' Unione Europea, con l'UE incaricata di rimborsare integralmente il costo dei sistemi?. Trump ha sintetizzato la propria critica con parole durissime verso Vladimir Putin: "Parla a parole gentili ma poi bombarda tutti la sera", aggiungendo che "l'Ucraina ne ha disperatamente bisogno (dei sistemi di difesa Patriot ndr)".