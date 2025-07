Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sull’ex fidanzata

Rudy Guede è stato rinviato a giudizio a Viterbo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della sua ex compagna. Per il 38enne, già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, il processo inizierà a novembre. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale sull’ex fidanzata

