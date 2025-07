Ultimo annuncia il raduno degli ultimi | concerto alla Vela di Calatrava nel 2026

"Questo non sarĂ solo un concerto. Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre". Lo aveva promesso e così è stato: Ultimo, nel corso del concerto di domenica 13 luglio allo Stadio Olimpico ha dato a tutti i fan un annuncio che aveva definito grandioso. Ultimo in concerto a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - raduno - annuncia - vela

Dolomiti in vespa, giornata di raduno e poi concerto e after party con dj - Dopo il successo della prima edizione, sabato 7 giugno 2025 torna “Dolomiti in Vespa”, l’evento che celebra la Vespa – icona di stile, libertà e italianità – tra le strade mozzafiato delle Dolomiti.

Ultimo annuncia il "raduno degli ultimi": concerto alla Vela di Calatrava nel 2026 https://ift.tt/yoMJrBm Vai su X

L’annuncio vero e proprio è avvenuto durante il concerto di stasera, domenica 13 luglio 2025, allo Stadio Olimpico di Roma, terza tappa nella Capitale per il suo tour. Qui, Ultimo ha scelto il palco per svelare i dettagli di un evento che i suoi fan aspettano da Vai su Facebook

Ultimo annuncia il maxi concerto a Tor Vergata nel 2026: dall'Olimpico di Roma alla Vela di Calatrava; Ultimo annuncia un maxi-raduno a Tor Vergata: «Non sarà solo un concerto». Location, data e biglietti: cosa sa; Ultimo, sorpresa al concerto: L'annuncio più importante della mia carriera.

Ultimo annuncia il maxi concerto a Tor Vergata nel 2026: dall’Olimpico di Roma alla Vela di Calatrava - Ultimo ha annunciato un concerto speciale per il 2026 che si terrà nellare adella Vela di Calarava a Tor Vergata, Roma: i biglietti per il raduno degli ... Scrive fanpage.it

Ultimo annuncia un maxi-raduno a Tor Vergata: «Non sarà solo un concerto». Location, data e biglietti: cosa sappiamo - Dal palco del suo decimo Stadio Olimpico, un traguardo che è già storia, ... Segnala msn.com