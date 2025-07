Estate calda a Campodoro | inseguimenti sequestri e alcol test da record

Nel silenzio afoso delle sere estive di Campodoro, la Polizia Locale ha acceso i riflettori – e i lampeggianti – su un’ondata di irregolaritĂ che hanno trasformato le tranquille vie di paese in scene da film d’azione. Tutto merito – o colpa – del progetto “Estate Sicura”, una stretta decisa dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: estate - campodoro - calda - inseguimenti

Estate calda a Campodoro: inseguimenti, sequestri e alcol test da record.

L'Estate più Calda streaming - ComingSoon.it - Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di L'Estate più Calda in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità SD, HD, 4K. Da comingsoon.it

L'Estate più Calda, Prime Video svela teaser trailer e data d'uscita ... - L'Estate più Calda film 2023 con Gianmarco Saurino in streaming su Prime Video primo trailer data d'uscita quando esce trama cast film. Lo riporta comingsoon.it