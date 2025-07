Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via | ecco i posti disponibili ordine graduatorie Fase 1 e Fase 2 LO SPECIALE

Ai nastri di partenza le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 202526. Non √® stato ancora comunicato il contingente. Una volta ricevuta l'autorizzazione dal MEF il Ministero trasmetter√† agli Uffici Scolastici regionali la tabella con il numero max di assunzioni per quella regione. Sar√† poi l'ufficio Scolastico a ripartire il contingente suddividendolo tra GaE (se esistenti) e concorsi, nel rispetto delle percentuali indicate dalla normativa. Ecco tutti i dettagli e la tempistica.

Immissioni in ruolo docenti 2025: il 50% dei posti disponibili è accantonato prima della terza fase dei trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo - Alla terza fase della mobilità - trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra - è destinato il 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 al via: ecco le graduatorie utili e come si presenta la domanda (FASE 1 scelta della provincia) - Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2025/26: già a disposizione degli Uffici competenti le funzionalità per attivare le convocazioni degli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle Graduatorie di Merito.

Immissioni in ruolo docenti 2025/25, FASE 1 aperta in Lombardia: domanda da GaE e concorsi dal 9 al 10 luglio su Istanze online. GUIDA - In attesa del decreto ministeriale che definirà il numero di posti autorizzati per le assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2025/26, l'USR Lombardia ha avviato la FASE 1 della procedura, quella di scelta della provincia.

Immissioni in ruolo docenti, legge 104/92 si applica nella FASE 2 per priorità scelta sede; Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, tutto pronto: ecco i dettagli operativi. RISPOSTE AI QUESITI; Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via: chi sarà convocato, ordine graduatorie, come si presenta domanda, la tempistica [LO SPECIALE].

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 Lazio, ecco i posti disponibili - In attesa del decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2025/26, l'USR Lazio pubblica il prospetto dei posti disponibili.

Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, tutto pronto: ecco i dettagli operativi. RISPOSTE AI QUESITI - Immissioni in ruolo del personale docente e supplenze anno scolastico: la stagione è entrata nel vivo.