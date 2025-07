Dopo aver alzato la coppa più prestigiosa del tennis mondiale il campione altoatesino ha avuto un incontro molto speciale

I l trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 ha avuto un epilogo speciale in una giornata già destinata a entrare negli annali dello sport. Dopo aver conquistato il suo primo titolo sull’erba londinese battendo Carlos Alcaraz, il campione italiano si è fermato a parlare con il principe George e la principessa Charlotte nella clubhouse dietro al Royal Box. Ne è nato uno scambio tra sorrisi, palline autografate e un gesto che ha fatto breccia nel cuore di molti spettatori. Game, set, match. Come vestirsi per una partita di tennis. guarda le foto Jannik Sinner incontra George e Charlotte a Wimbledon. 🔗 Leggi su Iodonna.it

