Le imperdonabili | teatro e musica nella Certosa al tramonto

LE IMPERDONABILI Una serata di bellissima musica in compagnia di poete e scrittrici che ci hanno lasciato testi indimenticabili, da Saffo a Virginia Woolf, da Charlotte Bronte a Cristina Campo e Katherine Mansfield. Pagine di donne che hanno sfidato le convenzioni e i luoghi comuni della loro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

