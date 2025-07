sul centrocampista. Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz  potrebbe presto fare ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato da TeamTalk, l’ Everton  ha avviato i contatti con la Juventus  per acquisire il giocatore, che ha avuto un impatto limitato nella sua prima stagione a Torino. I Toffees, allenati da David Moyes, vedono in Luiz un rinforzo di qualitĂ per il centrocampo, grazie alla sua esperienza in Premier League con l’ Aston Villa. Moyes considera il 27enne un elemento ideale per elevare il livello tecnico e l’esperienza della mediana dell’Everton. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz via dalla Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: c’è un nuovo club sulle tracce del brasiliano. Le ultimissime