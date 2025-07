Traffico urla trapani cantieri | ecco quanto è pericoloso l' inquinamento acustico a Trieste

Dalle finestre dei nostri appartamenti e delle nostre case entrano diversi rumori: il traffico, il suono delle campane, le voci delle persone e molti altri. Ci siamo ormai abituati a non sentire mai il silenzio, ma quello che non consideriamo è quanto questa costante presenza di suoni vada a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

San Casciano, violenta rissa in strada. Botte tra rivali in amore, urla e traffico bloccato - San Casciano (Firenze), 6 luglio 2025 – Nottata calda quella appena trascorsa nel Comune di San Casciano, calda non solo per le alte temperature ma perché poco prima della mezzanotte di sabato 5 luglio sono scoppiate ben due risse con l’intervento degli uomini dell’Arma dei carabinieri.

Traffico, urla, trapani, cantieri: ecco quanto è pericoloso l'inquinamento acustico a Trieste.

A19, via i cantieri tra Bagheria e Altavilla Milicia: il traffico torna regolare

Cantieri e caos traffico a Macerata, commercianti esasperati ... - Una situazione che da molti mesi crea problemi a chi ha un’attività commerciale e soffre un evidente calo di affari legati ai ... Da corriereadriatico.it