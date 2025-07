Macron raddoppierà le spese militari da oggi al 2027

''Consacreremo 64 miliardi di euro per la nostra difesa. E' il doppio del bilancio di cui le forze armate disponevano nel 2017'', ha detto Macron. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macron raddoppierà le spese militari “da oggi al 2027”

Venti di guerra, Macron: “Europa mai così in pericolo dal 1945. Il bilancio della difesa francese raddoppierà da oggi al 2027” - Venti di guerra, parole di paura. E conseguenti azioni. Nel tradizionale discorso alle Forze armate alla vigilia della Festa nazionale del 14 luglio, il presidente francese Emmanuel Macron è scuro in volto.

