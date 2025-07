Calciomercato Milan Modric e ciò che lo lega a Baggio Ronaldo e Ronaldinho

Luka Modric si appresta a diventare, ufficialmente, un nuovo calciatore del Milan in questa sessione di calciomercato. La curiositĂ . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Modric e ciò che lo lega a Baggio, Ronaldo e Ronaldinho

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - modric - lega

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Il Milan ? sogna il doppio colpo a centrocampo Tare ha in testa un incastro per poter arrivare sia a Javi Guerra che ad Ardon Jashari Li vorreste entrambi con Modric e Ricci Vai su Facebook

Milan Vai su X

Modric ha già detto sì al Milan, cosa serve per chiudere l’operazione; Croazia-Polonia: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Modric e gli altri Palloni d'Oro comprati dal Milan.

Milan, è il giorno di Modric: attesa per l'arrivo, il programma della sua prima giornata in rossonero - E' finalmente arrivato il momento dell'arrivo di Luka Modric al Milan: il croato si prepara a sbarcare a Milano per l'iter di visite mediche e idoneità sportiva che precederanno l'ufficialità del suo ... Come scrive calciomercato.com

Milan, è il Modric-day: segui la giornata LIVE - Il nuovo acquisto rossonero arriverà oggi in Italia dove sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto fino al 2026 con opzione per un altro anno. Riporta sport.sky.it