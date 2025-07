Hennebique un progetto travagliato | fine demolizioni entro l' anno poi la trasformazione

È un progetto travagliato quello dell'Hennebique di Genova, lo storico silos granario di inizio Novecento, primo manufatto italiano a essere costruito con il sistema del calcestruzzo armato a vista, inutilizzato dagli anni '70, oggetto di discussioni almeno dagli anni '90 e riconosciuto dal 2007. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Hennebique, un progetto travagliato: fine demolizioni entro l'anno, poi la trasformazione.

Hennebique, in corso le demolizioni della facciata nord-est ... - MSN - Nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’ex silos granario Hennebique, situato nel porto di Genova, sono attualmente in corso le operazioni di demolizione di una porzione ... Come scrive msn.com

Via al cantiere Hennebique, lavori conclusi a fine 2023 - Ansa.it - Dopo decenni di abbandono, sono partiti ufficialmente a Genova i cantieri per la riqualificazione dello storico edificio dell'Hennebique, il vecchio silos granario primo esempio di edificio ... Riporta ansa.it