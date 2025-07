Una forte esplosione poi l' assalto allo sportello delle Poste | paura e rabbia a San Paolo di Civitate

Non si placa l'ondata degli assalti agli Atm delle Poste Italiane in provincia di Foggia. L'ennesimo assalto con la cosiddetta tecnica della marmotta è stato compiuto intorno alle 4.30 di lunedì 14 luglio in via Silvio Pellico a San Paolo di Civitate. L'esplosione, avvertita indistintamente in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

