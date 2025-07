La tragedia del figlio di Martina Colombari | Achille Costacurta ha tentato il suicidio

Per molto tempo il suo nome è stato legato a polemiche e scandali, ma oggi Achille Costacurta ha deciso di raccontare la sua veritĂ . Il figlio di Billy e Martina Colombari, in una recente intervista a La Repubblica, ha aperto il cuore parlando di un passato segnato da errori, dipendenze e persino un tentato suicidio. Oggi, a soli vent’anni, Achille si sta lasciando alle spalle gli anni piĂą bui della sua vita e sta costruendo una nuova quotidianitĂ , lontano da Milano e dai fantasmi che l’hanno tormentato. Achille Costacurta si mette a nudo: la droga e il tentato suicidio. In una lunga confessione, Achille ha ripercorso i momenti piĂą difficili della sua adolescenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La tragedia del figlio di Martina Colombari: Achille Costacurta ha tentato il suicidio

In questa notizia si parla di: figlio - martina - colombari - achille

Martina Piserà morta a 32 anni in ospedale, infarto dopo la morte del figlio in grembo a Vibo Valentia - Martina Piserà , 32 anni, è morta in ospedale a Vibo Valentia dopo un arresto cardiaco. Aveva appena scoperto la morte del figlio che portava in grembo

Martina Colombari e il coraggio di una madre che non hai mollato: il figlio Achille sta meglio ora - Il cammino fatto di dolore, resilienza e speranza di Martina Colombari accanto al figlio Achille nella battaglia contro le dipendenze.

Martina Carbonaro, il papĂ di Alessio Tucci: “Capisco che la famiglia non vuole le scuse, non abbandono mio figlio” - Parla Domenico Tucci, il padre di Alessio, il 19enne fermato dai carabinieri per il femminicidio di Martina Carbonaro: "Mio figlio deve pagare, ma non lo abbandonerò" Continua a leggere

“Nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo”, Achille Costacurta parla in un’intervista della sua rinascita dopo il periodo buio segnato dalla dipendenza da droghe Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ha ritrovato se stesso in Sicilia. A 17 anni, me Vai su Facebook

I 50 di Martina Colombari: Miss Italia, i calendari, la tv, Billy Costacurta e il figlio Achille Vai su X

Achille Costacurta: Lontano da droghe ed errori, sogno un centro per ragazzi con sindrome di Down; Achille Costacurta senza filtri: Le droghe e il tentato suicidio, ora voglio aiutare i ragazzi down; Achille Costacurta dopo le droghe e il tentato suicidio: “A Mondello sono rinato”.

Achille Costacurta: la rinascita dolorosa del figlio ribelle tra droga, carcere e voglia di riscatto - Achille Costacurta, il figlio ventunenne dell’ex calciatore Alessandro Costacurta e della conduttrice Martina Colombari, sta facendo parlare di sé ... Segnala blogdilifestyle.it

Achille Costacurta: «A 17 anni ho tentato il suicidio con il metadone. In carcere è stata dura, un agente mi ha preso a schiaffi» - Figlio dell'attrice Martina Colombari e Alessandro (detto Billy) Costacurta, leggenda del ... Riporta msn.com