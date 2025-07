La settimana della Vigor si √® chiusa senza annunci, ma il portiere √® in arrivo e dovrebbe essere Novelli. Alcuni colpi roboanti sono stati ufficializzati nei giorni scorsi e hanno entusiasmato la piazza senigalliese. Certi tifosi parlano addirittura di promozione, altri tengono i piedi ben saldi a terra: difficile fare pronostici in piena estate, di certo i nuovi acquisti hanno ottime qualit√† tecniche, ma toccher√† a mister Magi amalgamare il gruppo, renderlo competitivo e tatticamente preparato. Come ricordato dallo stesso allenatore vigorino: la societ√† sta cercando profili affidabili, ma anche determinati e pronti a livello mentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor Senigallia, il baby Novelli è il nome per la porta