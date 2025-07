Alberto Costa Sporting Lisbona la definizione dell’affare è sempre più vicina | a Torino attendono il rilancio dei portoghesi Le cifre

Alberto Costa Sporting Lisbona, la definizione dell’affare è sempre più vicina: a Torino attendono il rilancio dei portoghesi. Le possibili cifre. l futuro di Alberto Costa  potrebbe presto riportarlo a casa. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, lo Sporting Lisbona è sempre più vicino all’acquisto del terzino portoghese classe 2003, attualmente in forza alla Juve. I prossimi giorni si preannunciano decisivi: il club lusitano è pronto a presentare una nuova offerta più vicina ai 20 milioni di euro  richiesti dalla società bianconera, con una distanza residua di appena un paio di milioni che potrebbe essere colmata senza troppe difficoltà attraverso l’inserimento di alcuni bonus o adottando una formula vantaggiosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Sporting Lisbona, la definizione dell’affare è sempre più vicina: a Torino attendono il rilancio dei portoghesi. Le cifre

In questa notizia si parla di: lisbona - costa - sporting - definizione

Chi ha firmato (e quanto costa) il tubino black&white che Chiara Ferragni ha indossato a Lisbona - Chiara Ferragni è volata a Lisbona per la prima volta nella sua vita, perché lo ha fatto? Per motivi di lavoro: ecco cosa ha indossato per il primo evento ufficiale in Portogallo.

Alberto Costa Sporting Lisbona, l’accostamento è reale! I portoghesi hanno avanzato una proposta ufficiale alla Juve. Tutte le ultime novità - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Sporting Lisbona, l’offerta dei portoghesi alla Juve c’è ed è reale: le ultimissime novità su questo movimento di mercato.

Alberto Costa Sporting Lisbona, i portoghesi offrono 20 milioni di euro per il laterale! La Juve ci pensa ma… Cosa filtra da Torino - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Sporting Lisbona, i portoghesi offrono 20 milioni di euro per il laterale! La Juve ci pensa ma… Cosa filtra sul futuro dell’ex Guimaraes.

Alberto Costa lascia la Juventus: accordo imminente con lo Sporting CP; Mercato Roma, Alberto Costa allo Sporting: operazione da 10 milioni di euro; Alberto Costa Sporting Lisbona, si può chiudere per....

Juventus-Alberto Costa, addio vicino: le cifre dell'operazione con lo Sporting Lisbona - Sei mesi, da gennaio a luglio, questa potrebbe essere la durata dell'avventura di Alberto Costa alla Juventus. Segnala ilbianconero.com

Alberto Costa Sporting Lisbona, l’affare si scalda: fumata bianca all’inizio della prossima settimana? Tutte le cifre e i dettagli - Tutte le cifre e i dettagli della possibile cessione Il calciomercato Juve è sempre più vicina a ... Secondo juventusnews24.com