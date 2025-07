Real Oviedo ringrazia Santi Cazorla per continuare a sognare noi dopo l’estensione del contratto

2025-07-13 15:10:00 Giorni caldissimi in redazione! Santi Cazorla giocherĂ per il vero Oviedo per almeno un’altra stagione, avendo firmato un’estensione del contratto di un anno per “indossare la camicia della sua vita” a Laliga. Cazorla tornò a Oviedo, il club che si unì per la prima volta come un bambino di otto anni, nel 2023. Avendo inizialmente voluto giocare gratuitamente, fu concordato che Oviedo gli avrebbe pagato lo stipendio minimo di € 91.000 a stagione, un investimento che ha giĂ dimostrato un ottimo rapporto qualitĂ -prezzo. L’ex centrocampista di Villarreal, Malaga e Arsenal ha segnato nella seconda tappa della semifinale di Oviedo con Almeria negli play-off di promozione di Segunda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com