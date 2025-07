Piste ciclabili e mobilità lenta | cantieri record

Vigonza si candida ufficialmente a diventare un comune a misura di ciclisti e pedoni. Nei primi tre anni dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianmaria Boscaro, record di progetti in esecuzione e in corso di avvio per ciclabili e mobilità lenta, oltre 14 interventi. Non era mai successo che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: ciclabili - mobilità - lenta - record

Piste ciclabili, autobus e monopattini: la mobilità a Novara sta diventando più sostenibile? - Più piste ciclabili, più utenti sugli autobus e sempre meno novaresi che utilizzano l'auto. Sono questi i dati raccolti con il Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile, presentati nella sala dell'Arengo del Broletto martedì 29 aprile dal Comune di Novara.

Formigine, sì alla mobilità verde . In arrivo due nuove ciclabili - Formigine investe ancora nella mobilità sostenibile. La Giunta ha infatti approvato i progetti di fattibilità per la realizzazione di due nuovi tratti di piste ciclopedonali: uno a Formigine, in via della Stazione, e uno a Casinalbo nel tratto di collegamento tra via Copernico e via Palazzi, anche al fine delle ricuciture fra ciclabili esistenti e fluidificare i percorsi sicuri.

Piste ciclabili e mobilità lenta: cantieri record; Ciclovia Milano-Monaco: via al “bike test” da Bolzano a Milano, la Lombardia rilancia la mobilità ciclabile; Ciclovia Treviso-Ostiglia: De Berti annuncia nuovi progressi.