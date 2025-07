In stato di ebrezza finisce con l' auto contro un dehor | ferita una donna

Ha preso in pieno con l'auto i tavolini del dehor di un bar-pizzeria ferendo una donna. È successo nel teramano, lungo la nazionale Adriatica: la donna alla guida del mezzo è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri di Atri intervenuti sul posto e le è stata anche tolta la patente. Le. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

