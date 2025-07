di Stefano Fogliani Rodaggio finito, con il fine settimana che ha accompagnato il Sassuolo a Ronzone, sede del ritiro neroverde, e da questa settimana si fa sul serio. Nel senso che non è che fino adesso si sia scherzato, ovviamente, ma nel senso che la prima fase della preparazione estiva della squadra di Fabio Grosso entra nel vivo, proponendo la prima settimana piena di lavoro e anche la prima amichevole, domani pomeriggio. Giusto un galoppo, contro i dilettanti del Real Vicenza, abituali sparring partner della versione estiva dei neroverdi, che con tutta probabilità non opporranno granchè ad un gruppo che appena cominciato a lavorare, ma qualcosa a Fabio Grosso suggeriranno su quello che è lo stato di forma attuale dei singoli indirizzandone magari anche qualche scelta in chiave futura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo alza il ritmo. Ma non sul calciomercato