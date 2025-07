Maxi inchiesta ad Avellino su falsi incidenti stradali | 58 imputati a giudizio per truffa assicurativa

Avellino – La Procura della Repubblica di Avellino ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per 58 persone nell’ambito di un filone bis di una maxi inchiesta su falsi incidenti stradali e truffe ai danni di otto compagnie assicurative operanti nel territorio provinciale. Il procedimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Rimosso ad Avellino un maxi striscione celebrativo: preoccupazioni per la sicurezza - Avellino – Un maxi striscione, installato nottetempo in Via Luigi Amabile tra due palazzi per celebrare la recente promozione dell’Avellino Calcio in Serie B, è stato rimosso nel primo pomeriggio per motivi di sicurezza.

Avellino, nuova stretta sul traffico: parte la maxi Ztl estiva - AVELLINO – L’amministrazione comunale di Avellino ha approvato l’estensione della zona a traffico limitato in alcune aree del centro urbano, recependo una proposta avanzata dal questore Pasquale Picone.

Maxi frode sui bonus edilizi: sequestri per oltre 10 milioni di euro ad Avellino - Al termine di un’articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questa Procura della Repubblica, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.

Avellino, falsi incidenti con lesioni: richiesta di giudizio per 58 persone - Avrebbero attestato e certificato la sussistenza di lesioni derivanti da incidenti stradali falsi e simulati. Lo riporta ilmattino.it

