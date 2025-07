Mattinata di visite mediche per i calciatori del Parma

Il primo allenamento è previsto per domani a Collecchio, ma la nuova stagione può considerarsi già partita. Tra i primi a rispondere alla chiamata delle visite mediche c'è Adrian Bernabé, il gioiellino di casa Parma tra i più gettonati in chiave mercato. Dopo le visite, sorriso e pollice alto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: visite - mediche - parma - mattinata

Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri - Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri È ufficialmente arrivato l’Here we go tanto atteso di Fabrizio Romano in merito al trasferimento di Dean Huijsen al Real Madrid.

Huijsen Real Madrid: è fatta! Visite mediche e firma, tutti i dettagli dell’affare per l’ex Juve! Quanto incassano i bianconeri, le cifre - di Redazione JuventusNews24 Huijsen Real Madrid: è fatta! Visite mediche e firma, i dettagli dell’operazione per l’ex Juve! Quanto incassano i bianconeri, le cifre.

Roma, Shomurodov in Turchia per le visite mediche: poi la firma con il Basaksehir - Dopo tre stagioni altalenanti in Italia, Eldor Shomurodov è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Anche oggi l’Open Week #unibs ha visto la partecipazione di oltre 100 studenti! La mattinata di orientamento, dedicata all’area di Economia, si è svolta presso la sede di Contrada Santa Chiara. Un’occasione preziosa per approfondire le modalità di acce Vai su Facebook

Mattinata di visite mediche per i calciatori del Parma; Parma: visite mediche e test fisici, inizia la stagione 2025-26; Man e Mihaila, le spine del Parma.

Mattinata di visite mediche per i calciatori del Parma - Il primo allenamento è previsto per domani a Collecchio, ma la nuova stagione può considerarsi già partita. Segnala parmatoday.it

Iniziate le visite mediche per i giocatori del Parma: Suzuki tra i primi - Sono iniziate questa mattina le visite mediche per i giocatori del Parma: tra i primi ad arrivare il portiere giapponese Zion Suzuki, uno dei più richiesti sul mercato, che a meno di offerte irrinunci ... Secondo gazzettadiparma.it