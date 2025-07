Settimana decisiva Altri due volti nuovi

È stata una settimana decisamente importante sul fronte del calciomercato per l' Atletico Ascoli. Ci sono state le conferme dei due difensori centrali Leonardo Nonni e Federico Mazzarani, è arrivato dal Matera il giovane Under Alessio Carbone e con lui gli esperti centrocampisti Cosimo Forgione, già capitano del Chieti e Alessandro Muro del San Marino oltre al 'Bombardero' argentino Nicolas Belloni che è andato a rinforzare il reparto offensivo. Ieri poi sono arrivati altri due volti nuovi. Il primo è il centrocampista Giovanni Sbrissa, classe 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, Sbrissa ha esordito in Serie C ancora minorenne nella stagione 201314 collezionando 18 presenze con i veneti.

Settimana decisiva per la Puglia maschile Inizia il countdown verso il Trofeo delle Regioni – AeQuilibrium Cup 2025! La selezione pugliese Under 16, due volte vincitrice della manifestazione, si prepara ad affrontare il torneo davanti al pubblico di casa, n Vai su Facebook

Asllani ancora decisiva: dopo l’assist contro la Danimarca aggiunge assist e gol in 68’ contro la Polonia, tanta qualità, grinta e sacrificio per la squadra. A 35 anni, ancora determinante: unica calciatrice svedese a segnare in 4 edizioni diverse degli Europei. Vai su X

