Sefcovic ' l' incertezza con gli Usa non può continuare'

"L'attuale incertezza causata da dazi ingiustificati non pu√≤ persistere all'infinito e pertanto dobbiamo prepararci a tutti gli esiti, compresa" la possibilit√† "se necessario, di misure proporzionate e ponderate per ripristinare l'equilibrio nelle nostre relazioni transatlantiche. Discuter√≤ con i ministri i prossimi passi per le prossime settimane". Lo ha detto il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, all'arrivo al Consiglio Ue Commercio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Sefcovic, 'l'incertezza con gli Usa non pu√≤ continuare'

