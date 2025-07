Napoli dimenticati Ndoye | furia Bologna il motivo

Il tentativo degli azzurri di portare il calciatore all’ombra del Vesuvio si scontra con la volontĂ del club bolognese, che non ha apprezzato una mossa del ds spostivo. Il calciomercato entra nel vivo e la trattativa per Dan Ndoye è diventata terreno di scontro tra Napoli e Bologna. I rosso blĂą ritengono che l’offerta dri partenopei sia troppo bassa e resistono con decisione, ma nelle scorse ore si è aggiunto un ulteriore motivo di distacco che non facilitĂ Manna e il suo staff. Bologna furioso con il Napoli: Ndoye è il motivo. Secondo il Corriere dello Sport il Bologna non avrebbe gradito l’avvicinamento tra Napoli e Ndoye. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli dimenticati Ndoye: furia Bologna, il motivo

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - bologna - dimenticati

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” - Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” Il sorriso di Dan Ndoye dopo la rete contro il Milan racconta la … L'articolo Ndoye, parla l’agente: “Napoli concreto a gennaio, ora richieste da tutta Europa” proviene da ForzAzzurri.

BEUKEMA VUOLE EVITARE IL RADUNO A CASTELDEBOLE E IL RITIRO DI VALLES, TEME LA REAZIONE DEI TIFOSI. ECCO LA RISPOSTA DEL BOLOGNA. Il difensore olandese ha chiesto al Bfc di essere ceduto al Napoli per ben tre volte negli ultimi gior Vai su Facebook

? BOLOGNA. Beukema vicino al Napoli, Ndoye più lontano; Napoli-Ndoye, c’è l’accordo! La mossa azzurra per convincere il Bologna – Il Mattino; Napoli, Ndoye è più vicino: col Bologna ballano 5 milioni. Se salta, Nusa è il piano B.

Il Bologna infastidito dal comportamento del Napoli: per Ndoye 50 milioni o nemmeno ci si siede (Corsport) - Il Bologna, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe furioso con il Napoli riguardo alla trattativa per Dan Ndoye. Si legge su ilnapolista.it

Ndoye convocato e nessuna forzatura: il Bologna prova a resistere - Dan Ndoye è convocato domani per il raduno a Casteldebole, esattamente come Sam Beukema, ma lo svizzero per ora non ha fatto pressioni al Bologna per essere ceduto. Lo riporta msn.com