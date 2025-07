Dazi l’allarme dell’Abi | Rischio recessione

Per l’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, occorre disinnescare il protezionismo per evitare una nuova recessione. Così il presidente Antonio Patuelli nella relazione all’Assemblea. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dazi, l’allarme dell’Abi: “Rischio recessione”

