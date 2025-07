Serie C oggi il primo giorno ad Appiano Ecco l’U23 nerazzurra | Vecchi e tanti talenti

Le comunicazioni ufficiali tarderanno ad arrivare. Finché la Lega Pro non ratificherà le sessanta partecipanti alla prossima Serie C, dall’ Inter non partiranno annunci. Gli allenamenti sì, quelli cominceranno oggi ad Appiano Gentile, per i ragazzi agli ordini di Stefano Vecchi (riportato alla base dopo aver raggiunto i playoff a Vicenza) destinati a far parte della nuova formazione Under 23. Una seconda squadra che sarà composta per tre quarti dai talenti che hanno vinto il campionato Primavera 1 dell’anno scorso, più qualche innesto. Un paio sono praticamente chiusi: il difensore centrale Giuseppe Prestia dal Cesena, che a 31 anni sarà una chioccia del gruppo, e il diciannovenne centrocampista Patrick Nuamah, svincolatosi dal Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C, oggi il primo giorno ad Appiano. Ecco l’U23 nerazzurra: Vecchi e tanti talenti

