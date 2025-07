Ucraina Trump | Putin gentile ma poi bombarda tutti I patriot a Kiev? Li pagherà la Ue

Parlando con i giornalisti il presidente americano, Donald Trump, ha ancora una volta manifestato la sua delusione nei confronti dell’ omologo russo, Vladimir Putin. Il leader di Mosca, ha spiegato Trump, “parla in modo gentile e poi la sera bombarda tutti. Un piccolo problema. Non mi piace”. Poi sui missili patriot da inviare all’Ucraina. “Ne hanno disperatamente bisogno perché Putin ha davvero sorpreso un sacco di gente”, ha detto capo della Casa Bianca aggiungendo: “Non ho ancora concordato il numero, ma ne avranno un po’ perché hanno bisogno di protezione, l’Unione europea sta pagando per questo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Putin gentile ma poi bombarda tutti. I patriot a Kiev? Li pagherà la Ue"

