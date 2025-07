Ischia Global Film&Music festival Tornado di John MacLean miglior film

L’action drama interpretato da Tim Roth e Jack Lowden, è il miglior film della 23esima edizione di Ischia Global Film&Music festival. E’ Tornado di John MacLean (UK) il miglior lungometraggio della 23esima edizione di Ischia Global Film&Music festival. L’action drama interpretato da Tim Roth e Jack Lowden, si legge nella motivazione, “mescola vendetta e samurai . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia Global Film&Music festival, Tornado di John MacLean miglior film

In questa notizia si parla di: film - ischia - global - music

Ischia Film Festival 2025 | Parte la 23ma edizione, con eventi speciali tra cinema e spettacolo - Tra gli ospiti più attesi della 23 ma edizione dell’ Ischia Film Festival (28 giugno – 5 luglio) c’è Marcia Gay Harden, vincitrice dell’Oscar nel 2001 come Migliore Attrice Non Protagonista per Pollock.

Al celebre regista Christopher Nolan il prestigioso Foreign Award dell’Ischia Film Festival - Tempo di lettura: < 1 minuto Al celebre regista Britannico Christopher Nolan è stato attribuito il prestigioso Foreign Award  dell’Ischia Film Festival, un riconoscimento assegnato alle migliori produzioni straniere che hanno scelto l’Italia come set cinematogra?co, valorizzandone il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, un  premio, che in passato ha onorato registi del calibro di Mel Gibson  per La Passione di Cristo,  Ron Howard  per  Angeli e Demoni,  David Leland  per Decameron e Marc Forster  per Quantum of Solace.

Michael B. Jordan a Ischia per le riprese del suo nuovo film - Michael B. Jordan è arrivato nell’isola di Ischia in questi giorni per visitare alcuni luoghi che potrebbero diventare location per il suo nuovo film.

Ischia Global entra nel vivo: cinema, impegno sociale e inclusione al centro del festival: Elena Mazzella | Foto Eugenio Blasio e Orlando Faiola | È iniziata ufficialmente a Lacco Ameno, in Piazza Santa Restituta, l’edizione 2025 di Ischia Global Film & Music Fe Vai su Facebook

E De Laurentiis ipotizza un film con Karla Sofia Gascon; De Laurentiis all'Ischia Global: «Ho già chiesto a Karla Sofia Gascon di fare un film»; Ischia global film festival: riprende la programmazione dopo l'incidente al maxischermo.

Ischia Global Film&Music festival, Tornado di John MacLean miglior film - E' Tornado di John MacLean (UK) il miglior lungometraggio della 23esima edizione di Ischia Global Film&Music festival. Come scrive 2anews.it

Il film tornado di john macleann vince all’ischia global film&music festival 2025 - l’Ischia Global Film&Music Festival 23 premia il thriller Tornado di john maclean, il documentario Oroboro di pablo lobato e l’esordio Even di giulio ancora, valorizzando temi sociali e giovani talent ... Si legge su gaeta.it