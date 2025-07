La Fortitudo trova casa. Socio della Sporting Fortitudo, la controllante del mondo biancoblù, presidente dell’Academy, vice del Consorzio Club, Umberto Arletti ha fatto il punto della situazione in casa Effe. Arletti cominciamo dall’Academy, soddisfatto del lavoro? "Molto, sono stati due anni di attività importanti per noi. Ci siamo dati l’obiettivo di strutturarci, partendo da una identità territoriale e muovendoci nelle strutture che ci permettano di migliorare la nostra attività". Tanto lavora fatto, tanta sinergia raggiunta. "Gli obiettivi sono arrivati grazie alla stretta collaborazione con Sg Fortitudo e Salus che ci permettono di allenare i gruppi in impianti ben organizzati, guidatI da ottime figure tecniche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arletti "Sarà una Fortitudo competitiva"