Borsa | l' Asia chiude cauta e guarda ai dazi americani

Borse asiatiche caute in chiusura. I principali listini concludono la seduta in moderato rialzo mentre si guarda alle mosse di Dondal Trump sul fronte dei dazi. Sotto i riflettori restano ancora la geopolitiche con la guerra tra Russia e Ucraina e le tensioni in Medio Oriente. Debole Tokyo (-0,28%), con l'incertezza sulla spesa pubblica che spinge il rendimento del titolo di Stato a 20 anni ai massimi dal 2000. Sul fronte delle valute, lo yen si attesta a 147,33 sul dollaro, e sull'euro a 171,80. A contrattazioni ancora in corso è in moderato rialzo la Cina, con l'aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia chiude cauta e guarda ai dazi americani

