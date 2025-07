Chivu ha fatto una sola vera richiesta all’Inter | si farà all-in – TS

Chivu ha fatto una sola vera richiesta all’Inter sul mercato, che adesso sta cercando di mettere su un bel gruzzoletto per affondare definitivamente il colpo. L’OBIETTIVO NUMERO UNO – Inutile nascondersi, l’Inter infatti non lo sta facendo. Prima Beppe Marotta, ieri Javier Zanetti: l’Inter vuole Giovanni Leoni. Il mondo nerazzurro è convinto che il classe 2006 possa ripercorrere il cammino giĂ effettuato da Alessandro Bastoni, quindi passare da Parma prima di arrivare all’Inter. E qui crescere e consacrarsi come uno dei giocatori piĂą forti del ruolo in Europa. Cristian Chivu, scrive Tuttosport, ha fatto una sola richiesta di mercato all’Inter: ossia prendere Leoni dal Parma. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu ha fatto una sola vera richiesta all’Inter: si farĂ all-in – TS

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

GDS - Marco Asensio può davvero fare al caso dell'Inter. Lo spagnolo, è nel mirino nerazzurro per rinnovare la rosa tra centrocampo e attacco, dove Chivu sta progettando un "cambio di stile". Il maiorchino corrisponde al profilo offensivo cercato dal club. P Vai su Facebook

“Ho sentito Mourinho”: le prime parole di Chivu da allenatore dell’Inter; Che allenatore è Chivu? Cosa ci hanno detto 13 partite a Parma; Mourinho scatenato a Silverstone: Ferrari come il Real. Inter, Chivu mio bambino. Parole da brividi su Diogo Jota.

Inter, c’è il sì di Taremi alla cessione: confronto positivo con la dirigenza. Tre le piste - Dopo la stagione deludente, l'Inter ha messo sul mercato l'attaccante dopo essersi confrontata con lui che non farà muro ... Segnala fcinter1908.it

Inter, 30 milioni per il difensore ma non solo. “Ecco il regalo di Marotta e Ausilio a Chivu” - Dopo i colpi già messi a segno, manca qualche tassello per completare la rosa di Chivu. Da fcinter1908.it