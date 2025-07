Grok 4 l’IA di Musk intelligente come un dottorando che prima di esprimersi consulta il padrone

Secondo Elon Musk “ Grok 4 ”, la nuova versione del chatbot piĂą controverso di sempre, sarebbe piĂą intelligente di un dottorando. Un’asserzione molto forte, che riflette l’ego smisurato del magnate: anche perchĂ© la sua IA, prima di esprimersi su un tema d’attualitĂ , consulta anzitutto il padrone. Soltanto dopo aver scartabellato, a gran velocitĂ , i tweet dell’uomo piĂą ricco del mondo, fornisce una risposta all’utente che l’ha interrogata. E molto spesso, per qualche misterioso scherzo del destino, le opinioni di Grok ricalcano le posizioni politiche dell’imprenditore. L’aggiornamento è stato presentato due giorni fa attraverso una diretta streaming su X, alla presenza di Musk e del team di xAI, la punta di diamante del vasto impero industriale del miliardario sudafricano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grok 4, l’IA di Musk “intelligente come un dottorando” che prima di esprimersi consulta il padrone

