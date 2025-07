Antichi sapori fest | un palco a cielo aperto dedicato all' enogastronomia locale

SAN DONACI - Torna uno degli appuntamenti più attesi del’estate pugliese: Antichi Sapori Fest, il Festival che intreccia gusto, territorio e tradizione, trasformando il centro storico di San Donaci in un palcoscenico a cielo aperto dedicato al’enogastronomia locale. Un evento, mille storie da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Locale è meglio. Antichi sapori del territorio - Le produzioni agroalimentari dell’Alta Umbria sono protagoniste del farmer market che si svolgerà il 26 e 27 aprile a Largo Gildoni nell’ambito di Only Wine.

Antichi sapori, via Fiorentina in festa, libri, arte e poi l'universo sagre: gli eventi - Ecco gli eventi di oggi, 24 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a redazione@arezzonotizie.

Sapori antichi, nuove storie. La cucina che tramanda la memoria della Sardegna - Dalla pecora in umido alla freguledda ai pitzottis, un ricettario raccoglie le tradizioni della regione.

