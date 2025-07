Tentato omicidio a Monte Sant’Angelo | uomo ferito in faccia con un colpo di arma da fuoco

Tentato omicidio a Monte Sant’Angelo, dove la scorsa notte, un uomo del posto, classe 1975, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco in pieno volto. Il fatto è successo nel corso della notte: per soccorrere il ferito è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasferito l'uomo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

