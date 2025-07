Che per le squadre lombarde di hockey ghiaccio fosse una pre-season difficile lo si era capito già settimane fa, con la dolorosa scelta fatta da Chiavenna e Como di autoretrocedersi in IhL D1 per motivi economici e logistici. Tuttavia Varese sembrava l’unica squadra in grado di veleggiare con solidità e tranquillità verso una nuova annata. E invece no, anche i Mastini stanno vivendo giorni turbolenti. Claude Deveze - l’allenatore nominato lo scorso 10 aprile al posto di Gaber Glavic in seguito ad una stagione avara di risultati - si è dimesso in settimana, dopo soli sessanta giorni e senza aver mai iniziato quella che sarebbe la sua terza avventura sulla panchina di Varese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La retromarcia. I Mastini tornano al passato. Via Deveze, Da Rin in panchina