Dieci giorni cruciali | Partiti dagli over

I prossimi dieci giorni saranno cruciali per la costruzione del nuovo Fossombrone. Nel frattempo non si è stati con le mani in mano e i tecnici preposti: il direttore generale Marco Meschini e quello sportivo Pietro D’Anzi hanno sentito e vagliato quello che il mercato offre incominciando dalla disponibilitĂ a rimanere da chi faceva parte della rosa della passata stagione. "Abbiamo iniziato dagli over- conferma Meschini- per primo proviamo a tenere quelli che erano con noi la scorsa stagione, se poi si apriranno degli spazi interverremo sul mercato. Per gli under siamo sempre vigili e attenti a valorizzare i ragazzi del settore giovanile e cogliere le occasioni da fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dieci giorni cruciali: "Partiti dagli over"

In questa notizia si parla di: dieci - giorni - cruciali - dagli

Dieci giorni in Pneumologia, l'esperienza positiva di un giovane paziente: "Grazie a tutti" - BRINDISI - Professionali, scrupolosi, umani. Un giovane paziente del reparto di Pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi, Roberto Curto, descrive così i medici che lo hanno tenunto in cura dal 19 aprile ad oggi (29 aprile) per un problema di salute che ha fatto temere il peggio.

I 50 anni della Libreria dei Ragazzi: dieci giorni di storie, autori e fantasia - Cinquant’anni e non sentirli. La Libreria dei Ragazzi spegne 50 candeline e celebra questo importante traguardo con una festa lunga dieci giorni, tra laboratori, incontri con gli autori, giochi e una mostra unica dedicata a Gianni Rodari.

Museo dedicato a Ezio Frigerio. Dieci giorni per trovare il gestore - C’è tempo fino a fine mese per trovare il gestore del nuovo museo di Villa Candiani che ospiterà le opere del grande scenografo Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino, sua moglie e premio Oscar per il Cyrano de Bergerac del regista Jean Paul Rappeneau.

Ritiro Precampionato: Tra sudore, tattica e coesione saranno 14 giorni cruciali per forgiare la nuova identitĂ delle Vespe per la Serie B #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #ritiroprecampionato #casteldisangro #roccaraso Vai su Facebook

Dieci giorni cruciali: Partiti dagli over; 'Dieci giorni' il nuovo film di Elisa Amoruso girato a Roma; Ianuale: «Prossimi dieci giorni cruciali, la Vasto Basket può batterle tutte per la salvezza diretta.

Dieci giorni cruciali: "Partiti dagli over" - I prossimi dieci giorni saranno cruciali per la costruzione del nuovo Fossombrone. Si legge su msn.com

Juventus, 10 giorni di fuoco: così Comolli proverà a non ripetere gli errori del passato - Il mercato è ancora alle battute iniziali, rimane oltre un mese e mezzo eppure la Juventus si trova già all'inizio di un momento cruciale. Lo riporta ilbianconero.com