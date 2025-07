Leonor di Spagna torna a casa | i baby hair sono un souvenir del suo viaggio

Aveva lasciato la sua casa, il palazzo reale e la sua reale famiglia, la madre Letizia Ortiz e il padre, Re Filippo VI e la sorella Sofia, per il mare. Ma ora Leonor di Spagna torna a casa ed è proprio il mare a riportarla a Marin, un comune della Galizia, affacciato sull’Oceano Atlantico. Il mare che è stata la sua casa e l’orizzonte visivo dei suoi occhi, per mesi, le ha regalato anche un souvenir di bellezza. Al temine del viaggio della Scuola Navale Militare, Leonor di Spagna torna in patria con nuovi baby hair. L’aria altamente salmastra e salina ha trasformato la sua chioma? Certamente ci ha messo il suo zampino. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Leonor di Spagna torna a casa: i baby hair sono un souvenir del suo viaggio

