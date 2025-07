Sinner la vittoria di Wimbledon sulla stampa estera

«Sei un’ispirazione per tutti, anche per loro». Così la principessa Kate Middleton, riferendosi ai suoi figli George e Charlotte, si è rivolta a Jannik Sinner dopo la sua vittoria a Wimbledon. Primo azzurro di sempre a riuscirci, con il trionfo su Carlos Alcaraz l’altoatesino ha incantato non solo la famiglia reale inglese e i suoi tifosi, ma anche la stampa internazionale. In Francia, L’Equipe sottolinea la sua rivincita dopo la dolorosa sconfitta al Roland Garros, mentre i quotidiani spagnoli si concentrano sulla caduta del loro beniamino di casa, «detronizzato» dal tennista italiano dopo i due successi del 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner, la vittoria di Wimbledon sulla stampa estera

In questa notizia si parla di: sinner - vittoria - wimbledon - stampa

Chi affronterà Sinner in caso di vittoria su Navone. Tabellone disseminato di ‘terraioli’ - Cosa ci può essere nel tabellone di Jannik Sinner? Dipende dalle situazioni. Intanto, chiaramente, c’è da concentrarsi sul primo obiettivo: l’argentino Mariano Navone, primo avversario che non è, evidentemente, nel suo miglior anno (non ha minimamente ripetuto il 2024 fino ad ora), ma che rimane giocatore non proprio di quelli da sottovalutare, anzi.

Sinner, rimonta e vittoria: le parole del coach hanno cambiato il match - (Adnkronos) – "Giocala". Jannik Sinner, durante la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025 di Roma vinta in 3 set contro Tommy Paul, ha vissuto un primo set da incubo.

Sinner, cambia tutto! Perché la vittoria con Cerundolo apre scenari differenti a Roma - Fin dal primo momento successivo al sorteggio, il match degli ottavi di finale era quello forse più atteso nel cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025.

#Alcaraz senza parole in conferenza stampa su #Sinner dopo la vittoria a #Wimbledon: "Ragazzi, sono sorpreso. È un qualosa di incredibile..." Vai su Facebook

#Alcaraz senza parole in conferenza stampa su #Sinner dopo la vittoria a #Wimbledon: "Ragazzi, sono sorpreso. È un qualosa di incredibile..." Vai su X

Sinner vince Wimbledon: la rassegna stampa; The King, Sua maestà : i giornali italiani (e non solo) celebrano Sinner; Jannik Sinner celebrato dalla stampa straniera. Da “intratable” a “destrozo”. I francesi: “Fait tomber Alcaraz”.

Cahill resta allenatore di Sinner, la scommessa prima della finale di Wimbledon. E Jannik avverte: «Non sono ancora arrivato al mio meglio» - Il super coach australiano a inizio stagione aveva annunciato che sarebbe stata la sua ultima, ma il trionfo dell'azzurro a Londra può stravolgere i suoi piani ... Riporta corriere.it

Sinner conquista Wimbledon, come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Alcaraz - Jannik Sinner è il primo tennista italiano nella storia a vincere il singolare a Wimbledon. Scrive ilmattino.it